Marco Masini, noto cantautore italiano e tifosissimo della Fiorentina, è intervenuto durante il Pentasport per dire la sua sulle ultime in casa Fiorentina.

“Pioli mi piace molto, ho la fortuna di conoscerlo, gli ho scritto per messaggio di quanto fossi felice del suo ritorno per tanti motivi: per l'uomo che è, per l'allenatore che è, per l'esperienza che ha fatto. Sono convinto che sia tornato più forte di prima. Sul mercato sarà lui che detterà le linee guida, e quindi per adesso posso solo dare un giudizio positivo, come per Dzeko che non ha mai smesso di fare gol, è un grande attaccante".

"Fazzini mi piace, è un classe 2003 che ha dimostrato di essere un ragazzo promettente ed interessante, più maturo dell'età che ha, e mi fa piacere che si siano riallacciati i rapporti con l'Empoli. Abbiamo a nemmeno 30km un vivaio strepitoso, una società che fa delle giovanili la sua forza”

“Ad oggi, se Valentini e Moreno andassero al Verona o comunque da qualche altra parte, ti manca qualcosa a destra se vuoi giocare a tre: l'unico che ci può stare è forse Pongracic, che ha capacità di uscita dalla difesa palla al piede. Se va via Dodo? Mi piacerebbe Zortea del Cagliari”.