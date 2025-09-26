Angori: "Sono 34 anni che i tifosi aspettano il derby di domenica. Dobbiamo giocarcela, la Fiorentina ha un solo punto in più di noi"

Dopo la sconfitta col Torino che è costata al Pisa l'eliminazione dalla Coppa Italia, il difensore neroazzurro Samuele Angori ha parlato anche del derby contro la Fiorentina: “E' una partita importante e con un peso specifico, per tanti motivi. Tutti i pisani aspettano questa gara da 34 anni e sarà emozionante giocarla davanti al nostro pubblico. La Fiorentina non è partita bene ma sarà una sfida complicata, ma dobbiamo giocarcela anche perché al momento loro hanno un solo punto più di noi”.

“Mancano i risultati, ma arriveranno”

Poi ha aggiunto: “Purtroppo siamo un po' sfortunati, le prestazioni ci sono ma stanno mancando i risultati. Sono però convinto che arriveranno, anche contro il Torino dopo un inizio difficile abbiamo reagito. Chiaramente l'espulsione di Cuadrado ha cambiato un po' le cose”.