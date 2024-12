Lavoro personalizzato per Nico Gonzalez: la sua presenza contro la Fiorentina non è ancora sicura

Nico Gonzalez potrebbe saltare la sua prima partita da ex contro la Fiorentina. Secondo le ultime notizie che arrivano da Vinovo, infatti, l'argentino ha svolto quest'oggi un allenamento personalizzato per smaltire i carichi di lavoro. Le sue condizioni non sono delle migliori e soltanto domani il club bianconero valuterà se potrà essere presente domenica oppure no.

Confermati tre rientri per Thiago Motta

Per Thiago Motta ci sono anche delle buone notizie: Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo squadra ed è quindi confermato che saranno arruolabili per la partita contro la Fiorentina.