Thiago Motta si prepara alla Fiorentina senza cinque pedine, ma tre di loro puntano al rientro contro i viola

Alla Continassa continuano a lavorare a parte in casa Juventus: Koopmeiners, Douglas Luiz, Danilo, Rouhi e Weah. Come scrive La Gazzetta dello Sport, però, Thiago Motta conta di recuperare i primi tre per la partita contro la Fiorentina e l'allenamento di oggi sarò indicativo in tal senso.

Per Rouhi e Weah, invece, il rientro si sposta alla Supercoppa Italiana e non ci saranno contro la Fiorentina domenica.