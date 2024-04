Senza peli sulla lingua. Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha attaccato in maniera diretta l'arbitro Di Bello alla vigilia della gara contro l'Empoli, per la trentaquattresima giornata Serie A. Gasperini è tornato a parlare del giudice di gara che lo aveva sanzionato in Coppa Italia, impedendogli di sedere in panchina nel doppio confronto con la Fiorentina:

“Mi è dispiaciuto perché…”

“Mi è dispiaciuto dover andare in tribuna per squalifica perché le semifinale di Coppa Italia non le vivi ogni anno. Mi è dispiaciuto perché è avvenuto dopo un richiamo al VAR e un doppio trauma cranico…”.

“C'è stata giustizia”

E poi ha rincarato la dose: "Dopo aver fatto abbastanza disastri in campionato quell'arbitro ora arbitra spesso in Serie B, almeno un po' di giustizia c'è stata".