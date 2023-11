Che fine ha fatto Gaetano Castrovilli? Le tante vicende della Fiorentina hanno portato un po' tutti a dimenticarsi di questo giocatore che doveva essere uno dei punti fermi di questa squadra e che invece sta andando verso un addio addirittura a parametro zero.

Cessione estiva saltata (assieme all'affare Baldanzi)

Facciamo qualche passo indietro prima di andare avanti. Nello scorso mercato estivo il club viola lo aveva ceduto al Bournemouth in Inghilterra per circa 14 milioni di euro, soldi che sarebbero serviti per andare a prendere Baldanzi dall'Empoli.

Tutto saltato: le condizioni del ginocchio del centrocampista, riscontrate nel corso delle visite mediche di rito, non lo hanno fatto ritenere idoneo all'attività. Tant'è che pochi giorni dopo questo stop improvviso, Castrovilli si è sottoposto ad un'altra operazione che lo ha portato a dover rimanere fuori per diversi mesi dai campi da gioco.

La dieci persa e il figlio in arrivo

Un periodo calcisticamente molto buio. Dalla fine dell'estate ad oggi, l'ex Bari si è visto ‘sfilare’ la maglia numero 10 di dosso, alla quale era legato ed è anche, in maniera naturale, finito ai margini della squadra. L'unica buona notizia che ha avuto è che sta per diventare padre (mancano ancora un paio di mesi al lieto evento), sul resto…

Le prospettive

Ritorno in campo difficile da prevedere al momento, sicuramente a 2024 già cominciato da un bel pezzo. Quanto al suo rapporto con la Fiorentina, possiamo dire che si è definitivamente deteriorato. Salvo clamorosi colpi di scena, il centrocampista di Minervino Murge se ne andrà, come detto, a zero euro, in scadenza di contratto.