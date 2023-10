La Fiorentina è stata veramente ad un passo da Baldanzi: L'offerta fatta dai viola all'Empoli e l'inghippo Castrovilli

Nel corso dell'ultimo mercato la Fiorentina ha realmente trattato con l'Empoli per acquistare Tommaso Baldanzi? Che tipo di offerta è stata fatta? E perché il giocatore non è arrivato a Firenze?

Tante domande, che però hanno una risposta.

La prima, se vogliamo, è la più semplice: sì, la Fiorentina ha trattato con l'Empoli il giocatore. Lo ha fatto nell'ultima fase del mercato, molto tempo dopo aver già chiuso un'altra operazione importante con gli azzurri: quella riguardante Fabiano Parisi.

L'offerta che è stata fatta al club di Corsi era quella di 12 milioni di euro più bonus, a fronte di una richiesta superiore ma non di molto: 15 milioni di euro. C'era dunque margine per poter arrivare in fondo a quest'affare.

Se non che…ci si è messo il buon Gaetano Castrovilli a scombinare il tutto. Il piano della società gigliata era quello di sistemare il centrocampista al Bournemouth e sostanzialmente girare l'incasso (14 milioni di euro circa) all'Empoli. Quest'ultima operazione però è saltata per i motivi che ormai tutti sappiamo, legati alle condizioni di salute del centrocampista, il quale ora è ai box dopo essersi fatto operare ad un ginocchio.

Adesso Baldanzi, il quale ha cambiato da poco procuratore, proverà a salvare la sua squadra con i suoi gol, mentre la Fiorentina avrà ancora modo di vederlo all'opera e magari riprovarci più avanti. Sempre che le sue quotazioni non schizzino alle stelle nei prossimi mesi.