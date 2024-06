La Nazione: La rivoluzione viola, il giorno degli addii

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "'Palla' in rete forse ci siamo". Ovvero: "Ore decisive per il tecnico".

Pagina 2

Sulla partita di ieri: “Campionato, giù il sipario Doppio Belotti e Gonzalez Viola, una chiusura col tris”. Sottotitolo: “Squadre a viso aperto, gara senza ansie. Il ’Gallo’ segna due gol in un tempo Bella rete di Nico, Martinelli buon debutto. Infortunio Scalvini, Europei a rischio”.

Pagina 3

La vicenda allenatore: “Viola, panchina bollente Palladino, ore decisive Due giorni per la verità Ma c’è anche il piano B”. E inoltre: "Sull sfondo resistono i nomi di Aquilani, Tudor, Juric e Vanoli". Taglio basso per il commento intitolato: "L’obbligo di fare subito chiarezza".

Pagina 4

Le dichiarazioni di ieri: “L’ultima conferenza Italiano si commuove E Pradè chiede scusa”. Sottotitolo: “L’allenatore: ”La decisione di lasciare? Di più non potevo fare". Il dirigente: “Abbiamo chiaro il futuro”. Poi l’abbraccio fra i due".

Pagina 5

Qui leggiamo: “La rivoluzione viola È il giorno degli addii Ma Kouame prolunga”. Ovvero: “Da Arthur a Belotti passando per Faraoni, Lopez, Castro e Infantino Almeno sette i giocatori in dubbio. E Christian rinnova per un anno”.