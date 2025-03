L'Eurolega costretta a cambiare orario...causa Fiorentina

Giovedì prossimo sarà un giorno di fuoco per il Panathinaikos, non ci sarà solo il match di andata degli ottavi di finale della Conference League per la squadra di calcio, contro la Fiorentina, ma anche l'impegno della formazione di basket in Eurolega, contro il Real Madrid.

Ebbene, l'Eurolega in questo caso ha dovuto adeguarsi alle esigenze del calcio, riprogrammando l'orario di inizio della sfida dell'OAKA.

Invece che alle 21.15 (ora locale, 20.15 in Italia) come stabilito in un primo momento, la partita tra Panathinaikos e Real Madrid partirà mezz'ora dopo, quando l'incontro di Conference sarà finito.