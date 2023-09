Settore giovanile, ecco i gironi della Fiorentina. Ufficiale calendario e regolamento di Under 17, Under 16 e Under 15

In questi giorni il Settore Giovanile Scolastico della FIGC ha pubblicato i regolamenti, i gironi e i calendari dei campionati giovanili professionistici. Coinvolta ovviamente la Fiorentina, che è stata inserita nel girone C insieme ad Ascoli, Bari, Catanzaro, Cosenza, Empoli, Frosinone, Lazio, Lecce, Palermo, Roma, Salernitana e Ternana. Ricordiamo che il girone è esattamente lo stesso per le tre categorie: under 17, under 16 e under 15.

Ciò che cambia leggermente è il regolamento: quello dell'under 17 prevede che al termine della prima fase le prime e le seconde dei tre gironi accedano direttamente a quarti di finale scudetto, mentre le squadre classificate al terzo e quarto posto di ogni girone, la quinta del girone B e la migliore quinta tra i gironi A e C disputeranno i playoff.

In under 16 e under 15, invece, andranno direttamente agli ottavi di finale scudetto le squadre classificate dal primo al quinto posto nei gironi A e C, e dal primo al sesto posto nel girone B. Tutte le partite, sia della prima fase che di quella a eliminazione diretta, sono di andata e ritorno ad eccezione della finale che invece è secca.