Entrate e uscite: il punto

La Nazione fa il punto sulle possibili uscite in casa Fiorentina, club che non vuole cedere il trequartista Antonin Barak al Napoli. De Laurentiis ha scosso la testa di fronte alle richieste viola: titolo definitivo o obbligo di riscatto, con cifre che non sono andate bene al club azzurro.

M'bala vuole restare, mentre Brekalo

M'bala Nzola è sempre più deciso nel volersi giocare tutte le sue carte in maglia viola; difficile ipotizzare una sua partenza, almeno a gennaio. Anche perché mancano, ad oggi, le offerte per lui così come per Ikoné, che è tutt'altro che incedibile.

Josip Brekalo, invece, ha le valigie in mano da inizio mercato, ma in questo caso le concorrenti non affondano il colpo. Tentenna la Dinamo Zagabria, ma gli intermediari stanno ricucendo lo strappo con il club croato, opzione preferita del numero 77 viola, che vorrebbe tornare a casa. Lontana la Salernitana.