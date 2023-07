Ecco chi è Murillo, il giovane e quotato mancino del Corinthians finito nei radar della Fiorentina. VIDEO

Dopo che Igor ha salutato la Fiorentina, la dirigenza viola lavora per l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Il brasiliano classe 2002 Murillo dos Santos, in forza al Corinthians, piace alla Fiorentina tanto che la squadra viola ha già recapitato una prima offerta dell’ammontare di 10 milioni di euro, rifiutata, alla squadra di San Paolo. Il prototipo del calciatore sudamericano è piuttosto simile a quello del partente Igor.

Murillo è un difensore centrale di piede mancino, in possesso di buona tecnica e molto robusto fisicamente, alto 188 centimetri. Murillo è un elemento giovane e di prospettiva, entrato stabilmente nelle rotazioni del Paixao. Rispetto ad Igor, Murillo è un giocatore dotato di maggiore velocità e rapidità, in grado di difendere anche con molto campo alle spalle. Alcuni ostacoli alla conclusione della trattativa; il Corinthians valuta tra i 15 ed i 20 milioni il calciatore, giovane ed ancora inesperto, poiché possiede solo l’80% del cartellino di Murillo, il restante 20% è in mano agli agenti e al club d’origine del ragazzo di San Paolo.

Allo stesso tempo, con l’imminente arrivo del difensore Lucas Verissimo, il Corinthians sembra essersi già cautelato in vista della partenza del prospetto classe 2002. Un calciatore certamente talentuoso ed interessante, su cui la Fiorentina vuole provare ad anticipare la concorrenza ed i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se arriverà o meno l’affondo decisivo dell’organigramma tecnico viola.

Ecco un video per provare a dare un’idea delle caratteristiche del giovane difensore brasiliano Murillo Santiago Costa dos Santos:

https://www.youtube.com/watch?v=nxv-aNYZfTM&ab_channel=BDLCOMPS