A Lady Radio il giornalista brasiliano Andersinho Marques ha commentato il neo acquisto verdeoro della Fiorentina, Arthur Melo, nonché un possibile colpo per la difesa:

“Arthur alla Fiorentina è un’ottima scommessa, che potrebbe diventare una grande operazione se riuscisse a tornare ai livelli prima di Barcellona. Il ragazzo so che ha tanta voglia di tornare a giocare, bisogno di ritrovarsi; così come credo che Italiano possa essere l’allenatore giusto per farlo tornare ai suoi livelli".

E su Murillo del Corinthians: “E’ un giovane di buona qualità, ma lo considero una scommessa. Penso che in Italia ci siano calciatori migliori, ma anche in Europa. Non sempre i difensori che vengono dal Sud America si adattano al meglio subito".