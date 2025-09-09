Gattuso: "Kean ha fatto una partita di altissimo livello. Dobbiamo ringraziarlo"

Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-4 contro Israele, parlando anche dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean:

"Ci teniamo la vittoria, anche se ci sono sicuramente da rivedere tantissime cose. Dopo 15-20 minuti però avevamo capito il loro gioco e i nostri due attaccanti hanno fatto una partita di altissimo livello, sia Retegui sia Kean. Ci sta di soffrire, ma quando cominci a rinculare e accettare sempre l'uno contro uno alla fine paghi. Dobbiamo migliorare quest'aspetto qua".

"Non è un problema di difensori, ma di compattezza di squadra. Pochissimi oggi in Europa giocano con due attaccanti, sappiamo cosa comporta, ma dobbiamo ringraziare Kean e Retegui. Ci teniamo i 10 gol".