E Zurkowski? In arrivo l'ennesimo ritorno in Toscana per il polacco, ancora da avversario della Fiorentina

La storia di Szymon Zurkowski in Italia si è concentrata quasi interamente ad Empoli perché con la maglia della Fiorentina di reali occasioni non ne ha mai avute, né ha mai sfruttato quelle poche. Secondo Tmw però, per il polacco è pronto a tornare ancora una volta in azzurro: l'Empoli lo prenderà in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia, dove Zurkowski ha giocato la prima metà stagione di B 2023/24. Ancora Toscana quindi ma niente Fiorentina.