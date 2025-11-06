Amoruso: "Via Pradè e Pioli sono finiti gli alibi per i giocatori. Ora devono metterci la faccia, situazione imbarazzante"

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, in un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it ha parlato del momento della formazione viola.

“Purtroppo, i numeri sono impietosi - ha detto - All'inizio della stagione, la Fiorentina era stata annunciata come la squadra pronta a dare fastidio alle cosiddette grandi per un posto in Champions League, ma si è sciolta come neve al sole in poche settimane. C'è stato qualche errore di costruzione, perché mi è parsa una squadra con dei giocatori troppo dipendenti dalle caratteristiche di un solo attaccante…Pioli ci ha messo un po' del suo; difficile capire dall'esterno quale sia stato il problema principale tra la squadra e l'allenatore, ma è probabile che ce ne siano stati diversi, fino a creare un punto di non ritorno".

“Fine degli alibi”

Poi ha aggiunto: “Le dimissioni di Pradè hanno fatto intendere che il rapporto tra diversi giocatori e alcuni componenti della società proprio non ci fosse. Con l'esonero di Pioli, direi che la parola passa soltanto ai giocatori; d'ora in avanti, tutti devono prendersi le proprie responsabilità e non ci saranno più alibi; ciascuno dovrà metterci la faccia e il cuore, perché la situazione a dir poco imbarazzante”.

Conference League

“Resta un obiettivo importante e va perseguito - conclude Amoruso - Arriva un avversario che sta vivendo una situazione molto simile a quella della Fiorentina, con l'ultimo posto in classifica in Bundesliga. Questa partita è il giusto sprone per ripartire con il piede giusto…Deve essere il trampolino di lancio per andare verso la qualificazione anticipata e trasferire la stessa forza anche in campionato".