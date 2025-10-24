Bocci: "Forse Pioli ha davvero trovato l'identità. Contro il Bologna vorrei vedere Fortini, Dodo deve guadagnarsi il posto"

Sulla vittoria della Fiorentina in Conference e sul momento attuale, è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci a Radio Bruno Toscana: “Pioli potrebbe aver finalmente trovato l'identità della squadra. Ieri sembra esserci stato un bel punto di partenza. Forse si è capito che Fagioli non può assolutamente giocare da regista, è una mezzala forte se ispirata”.

“Fortini al posto di Dodo contro il Bologna”

Sui più positivi della partita contro il Rapid: “Ottimi segnali dall'attacco, mi riferisco a Dzeko e a Gudmundsson. I giovani italiani hanno trascinato la Fiorentina, Ndour e Fortini hanno svolto ottime prove. Quasi quasi, contro il Bologna, farei giocare Fortini al posto di Dodo, che ha sbagliato tutti i primi palloni che ha toccato. Il primo ha dimostrato di essere pronto, mentre il secondo deve capire che il posto deve giocarselo”.

“Stadio? Fiorentina fin troppo garbata”

Sullo stadio: “Cose italiane. Ancora non capisco davvero perché non si potesse rifare il Franchi da capo. Secondo me la Fiorentina è stata anche fin troppo garbata nei confronti del comune di Firenze, mi sorprende come la sindaca Funaro sia stata esposta a una figura simile”.