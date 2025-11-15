La Fiorentina Femminile inciampa a Parma e fallisce l'aggancio in vetta: firma la solita Severini

La Fiorentina Femminile di Pinones-Arce manca la quarta vittoria consecutiva impattando per 1-1 contro il Parma. Viola che comunque collezionano il quinto risultato utile di fila e rimangono attaccate alla vetta, in attesa delle partite delle inseguitrici.

La cronaca della partita

Succede tutto nel secondo tempo: al 51simo Hurtig si guadagna il calcio di rigore e lo lascia a Severini, che batte Ceasar e firma lo 0-1 e il suo terzo gol stagionale. Gioia che, però, dura poco: male la difesa viola, ne approfitta Distefano che firma l'1-1. Nel finale occasionissima per Janogy, che colpisce a porta vuota ma la palla viene salvata sulla linea in extremis.

La situazione di classifica

Occhi puntati sul trio composto da Milan, Como e Lazio: tutte a 9 punti, due in meno della Fiorentina, con le prime due che si affronteranno oggi alle 18 e le biancocelesti impegnate nel derby domani, alle 15.30.