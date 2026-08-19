Bucciantini: "Kean è un grande attaccante, in una stagione difficile ha fatto quindici gol. E se lo vuole il Como..."

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'opinionista e tifoso della Fiorentina Marco Bucciantini ha detto la sua su Moise Kean: “Il ricavato di una sua eventuale cessione potrebbe essere utilizzato per comprare un esterno forte e quindi completare la rosa. Kean però viene da una stagione difficile, in cui ha avuto un problema fisico molto fastidioso, eppure nonostante tutto ha fatto quindici gol contando anche la Nazionale. Sono pochissimi in Italia gli attaccanti che hanno raggiunto questa cifra, e ciò significa che Kean è forte”.

“Se lo vuole il Como significa che…”

Poi ha aggiunto: “Se dovesse andare al Como, la Fiorentina perderebbe un attaccante forte. Si parla spesso di Kean come di un personaggio, a volte si guarda più quello che fa fuori dal campo scavando intorno al calciatore eppure lo vuole il Como, cioè la squadra più quadrata ed equilibrata del campionato. Questo significa che se un calciatore è forte, se lo alleni bene, lo puoi mettere in qualunque contesto”.