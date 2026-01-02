Paratici sfoglia la rosa viola: in diversi sotto valutazione. Richardson partente sicuro. E in porta...

La Fiorentina si prepara in un ritiro blindato alla partita contro la Cremonese. E mentre oggi è in arrivo Solomon, primo acquisto invernale, i dirigenti viola con Paratici hanno messo sotto osservazione diversi elementi della rosa viola che potrebbero essere in uscita in questo mese di gennaio.

Osservati speciali

Tra gli osservati speciali c'è Pablo Marì, che rischia il taglio in caso di occasione di mercato in difesa. In bilico ci sono anche Nicolussi Caviglia e Dzeko, ma anche Sohm secondo La Gazzetta dello Sport è tra i valutati.

In partenza

Certo dell'addio invece Richardson, dopo l'intervista non autorizzata e la sua richiesta di essere ceduto. In porta lascerà uno tra Martinelli e Christensen, rientrato dal prestito allo Sturm Graz. Fuori dal progetto e alla ricerca di squadra Sabiri, mentre Infantino dovrebbe tornare ad accasarsi in Argentina (Argentinos Junior).