Il Sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare del tema stadio dopo le recenti vicende che hanno riguardato i finanziamenti per il restyling del Franchi. Queste le sue parole raccolte da Fiorentinanews.com: “Siamo stati settimane a parlare con tifosi e società per non costringere la Fiorentina ad andare fuori da Firenze e abbiamo individuato la soluzione Padovani. L'investimento sulle strutture fisse lo farà il Comune, così, dopo i lavori al Franchi, il Padovani diventerà un vero stadio per il rugby. Puntiamo a due campionati al Padovani con la Fiorentina. Quando mostreremo il progetto definitivo sono certo che la Fiorentina sarà soddisfatta. Faremo 2.500 parcheggi a Campo Marte. Quindi non solo un impianto sportivo ma cose che servono al quartiere. Sono fiducioso”

E sul Viola Park: “Opera molto bella di un architetto fiorentino, Marco Casamonti. E’ bene che sia stato fatto a Bagno a Ripoli, non si deve fare tutto a Firenze. La tramvia servirà anche al centro sportivo della Fiorentina. Complimenti a Commisso e alla società. Ora aspettiamo l’inaugurazione ufficiale”.