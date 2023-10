L’ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di attualità in casa viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Siamo tutti molto sorpresi dall'inizio di stagione viola, anche se va sottolineato che a inizio di stagione erano molti i mugugni. Dopo due mesi si può dire che il campo, almeno per adesso, sta dando ragione alla società e a chi ha operato. Dopo la sconfitta di Milano ne ho sentite di ogni, forse perche la gente spesso non ha pazienza e per questo adesso dovrebbe ricredersi. Io ho sempre detto che questa squadra è più forte di quella dello scorso anno, nonostante in avanti si abbiano molte difficoltà a segnare. Se arriveranno i gol degli attaccanti potremmo giocarcela fino in fondo per il quarto posto, abbiamo esterni e centrocampisti che possono sopperire a questo. In questo momento sognare non costa nulla e perché non bisogna credere di potercela giocare con la Juventus? Se poi non arriva va bene lo stesso. Vorrei vedere un tridente Beltran-Nzola-Gonzalez, ma per ora Italiano non mi ha accontentato”

Ha poi continuato analizzando l’inizio di stagione di Nzola e Sottil: “Se andiamo avanti con questo trend l’ex Spezia può fare al massimo 4/5 gol in tutta la stagione, ma mi auguro trovi una svolta. Spero che il brutto momento che sta attraversando passi il prima possibili e che possa ripetere, o almeno possa andare vicino, a quanto fatto la stagione scorsa. Sono sicuro che lui e Beltran ci daranno una grande mano con le loro reti. La Fiorentina con il Napoli ha fatto un'ottima partita e nonostante i due errori di Parisi e Kayode la vittoria è stata più che meritata. Sottil? Non riesce ad esprimere il meglio delle sue potenzialità e se da qui a Gennaio non cambia niente potrebbe partire. Credo che con questa grande partenza stia aumentando l'entusiasmo e la voglia del gruppo di fare qualcosa di importante. Ormai sono tante stagioni che è in prima squadra, ed ancora non è riuscito a lasciare il segno: questo sicuramente fa capire molte cose”.