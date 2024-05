Fiorentina, arriva il record di ricavi da biglietteria. E ora arriva il restyling

Fiorentina, arriva il record di ricavi da biglietteria nell'era Commisso: quindici milioni e 909.745 euro. È questa la somma dei ricavi complessivi del club viola, tra biglietti e abbonamenti, nella stagione 2023-24. Il dato lo riporta stamani il Corriere Fiorentino.

I dati per le varie competizioni

Per le 19 gare di serie A (con 17.252 abbonati) giocate allo stadio Franchi, gli introiti sono stati pari a 12 milioni e 392.353 euro; 2 milioni e 415.324 euro invece sono arrivati dalle sette partite di Conference League e 1 milione e 102.068 euro dalle tre sfide al Franchi di Coppa Italia (Parma, Bologna ed Atalanta).

Salgono i ricavi ma scendono gli spettatori

Rispetto alla stagione 2022-23 si registra un incremento di oltre due milioni. Salgono i ricavi ma scendono gli spettatori. Nella stagione 2022-23 la media per gli incontri dei serie A fu di 32.200, mentre nella stagione odierna si è scesi a 28.807. L’aumento del costo dei biglietti per le singole partite e per le tessere stagionali ha consentito alla Fiorentina di stabilire questo record di ricavi da biglietteria.

E ora il restyling

E adesso parte il restyling del Franchi, con la capienza che sarà ridotta sensibilmente a 22 mila spettatori massimo. C'è da pensare che ci sarà un aumento di tagliandi e abbonamenti per compensare in parte questa carenza di tifosi.