Fortini: "Ci voleva veramente tanto questa vittoria, sentiamo che qualcosa è cambiato. Tanti colloqui di gruppo in settimana"

Ha parlato al media ufficiale della Fiorentina, Niccolò Fortini, protagonista di tutta la gara stasera:

"Ci voleva veramente tanto questa vittoria per far tornare a sorridere noi ma soprattutto la città. Sentiamo che qualcosa è cambiato e spero di continuare così che domenica c’è una bella finale. Ci serviva trovare il gol del vantaggio, per potersi riposare con la palla, siamo veramente contentissimi.

Ci siamo parlati tanto, ci sono stati tanti colloqui, siamo una bella squadra e dobbiamo continuare così e ci toglieremo tante soddisfazioni. Verona? Domenica è una finale perché bisogna assolutamente vincerla".