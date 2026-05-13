Ma ci volete far sapere quando si gioca Juventus-Fiorentina? Una totale mancanza di rispetto per i tifosi

Incredibile ma vero su come il calcio italiano si sia incartato sul programma della 37esima giornata. Eppure sarebbe bastato molto poco per evitare questo caos.

In un calcio pieno di algoritmi, sarebbe bastato eliminare la possibilità di disputare il derby a Roma nei giorni in cui erano in programma gli Internazionali d'Italia di tennis. Fatto questo noto e arcinoto da tempo. Eppure…

Calendario caos

Ora in nome della contemporaneità indispensabile per le squadre che sono in corsa per gli stessi obiettivi, non solo non sappiamo quando si giocherà il derby di Roma, ma nemmeno le gare di Como, Milan, Napoli e, il fatto che ci riguarda maggiormente: Juventus-Fiorentina.

Mancanza di rispetto

Siamo davanti anche a una totale mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, specie quelli che si devono muovere per assistere alla partita della propria squadra del cuore, quelli che fanno centinaia di chilometri e magari devono prenotare voli e alberghi. E poi magari ci lamentiamo del fatto che la Serie A perde appeal…