Il Genoa ci prova per Kouame, ma la Fiorentina fa muro per l'attaccante ivoriano

Una vera e propria rivoluzione quella che si sta profilando per l'attacco della Fiorentina. Dopo l'acquisto di Nzola e la cessione di Cabral, si attende adesso l'arrivo a Firenze di Beltran, ma si valutano anche delle cessioni per alleggerire il reparto offensivo.

Nelle ultime ore si era intensificato l'interesse del Genoa per Christian Kouame, per il quale la societò grifone era pronta a fare sul serio. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, però, la Fiorentina non vorrebbe privarsi dell'ivoriano, preparando un vero e proprio muro alle offerte in arrivo per lui. Il giocatore andrà in scadenza di contratto la prossima estate e non è da escludere il fatto che Kouame possa giungere a scadenza con i viola, anche senza il rinnovo.