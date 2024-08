L’ex dirigente di lungo corso in Serie A Pino Vitale ha parlato al Salotto Viola di Italia7 soffermandosi sul momento attuale della Fiorentina, tra campo e mercato.

‘Con le prime gare contro avversari di pari categoria inizieremo a dare un valore alla Fiorentina’

“Le amichevoli della Fiorentina? Per il momento non è possibile vedere niente, le prime partite amichevoli vogliono dire poco. Si inizia a poter vedere qualcosa quando si gioca in Coppa Italia o la prima di campionato normalmente, quando si va a giocare contro avversari di pari livello, della stessa categoria. È allora che si comincia a dare un valore alla squadra”.

‘Per una Fiorentina più forte occorre non cedere Gonzalez. Andrei a prendere una punta, anche Lucca’

“Via via che la Fiorentina vende, può ottenere 30-35 milioni di euro, dai vari Kouame, Nzola, Brekalo e Amrabat. I soldi possono essere poi reinvestiti sul mercato e io sarei per andare a prendere ancora una punta, prenderei anche Lucca, serve un giocatore in più. È chiaro però che ci si aspetti di fare qualcosa di meglio dell’anno scorso, e per farlo serve cercare di fare una squadra più forte. Non venderei Gonzalez, a meno che non arrivi un’offerta da 50 milioni…credo che Commisso sia molto sensibile a queste cifre”.