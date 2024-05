L'agente FIFA Eugenio Ascari è intervenuto a Italia 7 per commentare la gara di ieri tra Fiorentina e Club Brugge.

“Il Club Brugge è una squadra acerba”

Ascari sul Club Brugge ha dichiarato: "Il Club Brugge non sta disputando sicuramente la sua miglior stagione, anche se ha cambiato marcia da quando è subentrato il nuovo allenatore. Non dispone di tante individualità importanti, tranne il centravanti Thiago, che tra l’altro è già stato venduto in Inghilterra. È una squadra molto giovane, acerba e immatura. Ha bisogno di tempo per crescere, ed era difficile aspettarsi di più".

“Ieri sera avrebbe fatto meglio Milenkovic di Ranieri”

E sulla squadra viola si è espresso così: "La Fiorentina ieri non ha approfittato della superiorità numerica per chiudere il risultato all’andata. Il posizionamento di ieri di Ranieri da cartellino rosso, Milenkovic al suo posto avrebbe fatto meglio".