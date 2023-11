Lucchesi, Favasuli e Distefano potrebbero cambiare allenatore: Lucarelli verso l'esonero a Terni

E' un avvio di stagione difficilissimo per la Ternana, ultima in Serie B insieme alla Feralpi Salò e il provvedimento potrebbe primario potrebbe riguardare l'allenatore Cristiano Lucarelli, sul punto di essere esonerato. I 3 viola in prestito, Lucchesi, Distefano e Favasuli quindi potrebbero a breve cambiare guida tecnica, con Castori, Oddo e Maran tra i candidati.