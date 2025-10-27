Non si placano i dubbi sugli arbitraggi. Marelli: "C'era rigore per il Bologna sul tocco di braccio di Dodô"
L'ex arbitro Luca Marelli ha parlato nel post partita di Fiorentina-Bologna, commentando le decisioni arbitrali prese da La Penna in campo al Franchi. In particolare la sua attenzione si è concentrata sul presunto tocco di mano di Dodo in area di rigore viola.
La decisione di La Penna
“A mio parere è l’episodio più complesso di così. Il pallone sta uscendo dall’area di rigore e Dodò tocca il pallone con il braccio sinistro. Come spiega La Penna, però, per il VAR si tratta di un movimento naturale".
“Eppure il braccio è largo”
"Eppure il braccio si trova in posizione molto ampia e c’è un movimento verso il pallone. Dal mio punto di vista c’è un extra movimento da parte di Dodo e il tocco andava punito con il calcio di rigore“.
