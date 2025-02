Vargas: "A Firenze mi amavano tutti, mi sentivo intoccabile. Quando poi mi prestarono al Genoa sono ricaduto nei miei vizi"

Juan Manuel Vargas, detto “El Loco”, ex giocatore della Fiorentina, è stato protagonista del podcast Tampodcast, dove ha raccontato le sue difficoltà con i vizi durante la sua permanenza a Firenze. Questo un estratto delle sue parole.

“Nel mondo del calcio, se non stai coi piedi per terra è un bel problema. A me è successo con la Fiorentina: mi amavano tutti, e io pensavo di poter fare quello che volevo, ed è lì che mi sbagliavo, tanto che persi il posto da titolare e mi prestarono al Genoa. Quando arrivai al Genoa, mi dissi tra me e me: stavo bene a Firenze, perché ho dovuto rovinare tutto? Così ho riniziato a bere e a cadere nei miei vecchi vizi. L'unico modo per tornare coi piedi per terra è di tornare a dare tutto in campo: quando rimetti piede sul rettangolo di gioco devi pensare solo al calcio, solo così ne sono uscito. Quando poi ho visto che avevano comprato il mio sostituto come terzino sinistro, ho pensato ”Bene, adesso devo tornare a fare sul serio""