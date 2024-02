FOTO FN - La Fiorentina deposita i fiori sotto la Curva Fiesole per Merenda & Rape, i due tifosi viola scomparsi negli scorsi giorni

Prima dell'ingresso in campo della Fiorentina per la fase di riscaldamento, sotto la Curva Fiesole si è recato il capitano viola Cristiano Biraghi per depositare due mazzi di fiori in ricordo di Merenda e Rape, Marco Pezzati e Alessio Repezzi, tifosi viola scomparsi prematuramente negli scorsi giorni.

Applausi per l'iniziativa della squadra viola, seguita dai cori dei gruppi della Curva Fiesole che si erano spostati davanti ai due striscioni appesi alla balaustra “Giovane Merenda” e “Ciao Rape”