Corriere dello Sport-Stadio: Il sire del gol non si riposa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Dodoro”. Sull'esterno brasiliano si legge ancora: “Cinque assist e 309 azioni: rinnovo pronto”.

Pagina 18

Dedicata a: "Saetta d'oro. Dodô mette la Fiorentina davanti al Barcellona e aspetta solo una chiamata della dirigenza Bella prestazione contro il Milan per l'esterno destro della Fiorentina, Dodô che è stato il migliore in campo, dopo D... Dodo incanta la Fiorentina". Sottotitolo: "Il brasiliano è imprescindibile Solo Bastoni nell'Inter appoggia maggiormente la fase offensiva Sempre più decisivo con i suoi assist".

Pagina 19

Si apre con: “Kean per forza Il sire del gol non si riposa”. E ancora: “La Viola non può più farne a meno Palladino riflette: da Celje al Parma il calendario diventa impegnativo”. In taglio basso: “Gosens: Così fa ancora più male”.