Roma-Fiorentina è anche la partita di Milenkovic, tra il potente attacco giallorosso da disinnescare e le voci di mercato che ritornano

Per una delle pedine fondamentali della retroguardia della Fiorentina e del tecnico Vincenzo Italiano come Nikola Millenkovic quella di stasera contro la Roma sarà una partita da disputare da alti livelli visto il potenziale offensivo dei giallorossi con la coppia formata da Dybala e Lukaku.

Su Repubblica di oggi viene anche specificato come per lui questa partita possa essere una vetrina importante anche a livello di mercato. Milenkovic infatti piace alla Roma, che già a gennaio potrebbe cercare un centrale difensivo per sostituire il lungodegente Smalling. Il tecnico Mourinho lo apprezza apertamente, ma la valutazione di circa 20 milioni impedisce un investimento di questo tipo almeno per il mercato invernale. In estate, quando si capirà qualcosa in più sul futuro di Italiano e il giocatore rientrerà da un Europeo che vuole giocare da protagonista la pista potrebbe riaprirsi.