Pioli: "L'abbiamo interpretata bene e abbiamo buone basi anche se sbagliamo troppe scelte. Comuzzo? Non stava bene"

Un'idea non troppo negativa dei suoi per Stefano Pioli, che ha commentato così a Dazn lo 0-0 con il Torino:

"L’abbiamo interpretata bene, il Torino è una squadra fisica, voleva giocare sulle seconde palle, abbiamo avuto dei buoni equilibri. Le scelte non sono ancora quelle ottimali nell’ultimo quarto di campo, che ci permette di creare occasioni da gol. Ma la squadra ha giocato, secondo me abbiamo fatto una buona partita, ci sono delle buone basi su cui lavorare bene.

Gudmundsson? Ha fatto una buona partita ma il Torino centralmente si chiudeva bene, aveva un duello con Asllani e si sarebbe dovuto aprire un po’ di più per attaccare la profondità. E’ un giocatore forte, che dobbiamo cercare e ci darà tante soluzioni offensive.

Piccoli con Kean? Li abbiamo trovati bene, a volte potevano stare un po’ più vicini, è chiaro che è la prima volta che giocano insieme e si allenano insieme da una settimana. Volevo sfruttare l’energia di Roberto che è arrivato carico. Credo che abbiamo fatto delle buone cose ma l’affiatamento arriverà, abbiamo tempo.

Cambio di Comuzzo? Non stava tanto bene, aveva mal di stomaco per cui era meglio cambiare".