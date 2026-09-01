Il Napoli perde il leader tecnico per la sfida con la Fiorentina. Dovrà operarsi al cuore
Piccolo problema per Scott McTominay: il Napoli ha comunicato l’insorgenza di una lieve aritmia benigna che lo costringerà a fermarsi.
Dovrà operarsi
Il centrocampista classe 1996 sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione PFA e tornerà dopo la sosta nazionali.
Niente Fiorentina
Lo scozzese salterà così la gara contro la Fiorentina, prevista per domenica 20 settembre alle ore 12.30. Una bella tegola per Allegri e il club azzurro, che dovrà fare a meno del proprio leader tecnico per almeno tre partite.
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