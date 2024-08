Accordo molto vicino tra la Fiorentina e Kouame per il rinnovo... ma l'addio non è escluso. La situazione

L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno del 2025. Ma il club viola sta pensando a rimediare la sua situazione contrattuale, senza però precludere il suo addio.

Kouame rinnova, ma…

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la trattativa tra Kouame e la Fiorentina è alle battute finali. Mancano gli ultimi dettagli, con la definizione della durata del nuovo contratto, ma l'accordo è vicinissimo. Attenzione, tuttavia, al Maiorca che non ha mai abbassato l'attenzione sull'ivoriano, che potrebbe lasciare entro fine mercato per trasferirsi in Liga.