Kouame va 'a fare la guerra' con Italiano?

Il Bologna è alla ricerca di un esterno offensivo dopo il guaio capitato a Cambiaghi.

In questo ruolo non si parla solo di Ngonge del Napoli, di Laurienté del Sassuolo, di Isaksen della Lazio, ma anche di Kouame della Fiorentina.

A rilanciare l'ipotesi di un suo approdo in Emilia è il Corriere dello Sport-Stadio che sottolinea anche le parole già utilizzate a suo tempo dall'ex allenatore viola Italiano che lo definì come “un soldato da portare sempre in guerra”.