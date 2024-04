Gli impegni si fanno sentire anche in casa Atalanta: in tre lavorano a parte in vista della Fiorentina

Si fanno sentire anche in casa Atalanta i tanti impegni ravvicinati. Ieri, dal successo contro il Monza, in due sono usciti acciaccati. Si tratta di Toloi e Holm, difensori che sono usciti anzitempo durante la sfida contro i brianzoli e oggi hanno svolto solo terapie, con gli esami strumentali che saranno svolti nei prossimi giorni. Scalvini, invece, ha svolto un lavoro in parte individuale e in parte in gruppo.

Le condizioni di tutti e tre i giocatori sono da monitorare in vista della gara di mercoledì degli orobici contro la Fiorentina valevole per la semifinale di Coppa Italia di ritorno.