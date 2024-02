L'abbraccio di Antognoni a Cecchi Gori: "Caro Vittorio, ti voglio bene. Ti auguro di riprenderti e di rivederci presto"

La vicinanza di Antognoni allo storico patron viola

Momento delicatissimo per l'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, che sta lottando in ospedale in condizioni fisiche molto precarie. La bandiera viola Giancarlo Antognoni su Instagram ha voluto mandargli un abbraccio virtuale.

‘Spero di rivederti presto, ti voglio bene’

“Caro Vittorio, lo sai che ti voglio bene e in tutti questi anni ci siamo sempre sentiti e visti, tramite un comune amico ho notizie dirette dato che tu non puoi rispondere, ti auguro di riprenderti e rivederci presto. Un abbraccio”.