Cecchi Gori in terapia intensiva: Crisi respiratoria e situazione grave per l'ex patron della Fiorentina

L'ex patron della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, è stato ricoverato ed è in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma.

Nel corso del fine settimana il produttore cinematografico si era recato all'ospedale per alcuni accertamenti al cuore, ma nella notte tra lunedì e martedì mattina c'è stata una crisi respiratoria e un aggravamento delle sue condizioni.

Situazione grave

Una situazione che viene definita grave, paragonabile a quella già vissuta sette anni fa, quando è stato anche in coma farmacologico.

L'ex moglie informata su tutto

Momenti sicuramente di apprensione per lui e per tutti quelli che gli sono ancora vicino, in primis l'ex moglie, Rita Rusic, che è stata informata di tutto fin dal primo minuto.