L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così dopo la vittoria contro il Genoa: “Oggi siamo stati concreti e questo ha fatto la differenza. Abbiamo avuto il cinismo di una squadra che quando arriva in area deve essere matura e sapere cosa fare, avere l'istinto killer che poi ti fa vincere le partite. Siamo stati bravissimi a indirizzare fin da subito una gara che temevamo, considerando il clima che c'era allo stadio. Abbiamo molti giocatori non ancora al top e altri nuovi che si devono integrare, abbiamo ancora dei dubbi ma oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere cresciuti nell'approccio”.

E poi: “Kayode è arrivato in ritiro carico dopo la vittoria dell'Europeo under 19. Ha un grande carattere e siccome Dodò aveva avuto un problema al piede ho deciso di premiarlo e di puntare su di lui. Ha fatto una grande partita e gli faccio i complimenti, mi auguro che sia sempre questo il giocatore che abbiamo deciso di tenere in prima squadra. Arthur bene, lo vogliamo mettere subito in condizione. Mi è piaciuto anche Nzola, avevamo bisogno di quel tipo di lavoro e lui lo ha fatto dandoci modo di respirare. Beltran? Gli argentini sono molto generosi, si sacrificano sempre per i compagni. Il suo spirito mi piace, sono convinto che questo ragazzo ci darà tantissimo ma ora ha bisogno di entrare nei meccanismi nostri e della Serie A”.

Infine: “Dobbiamo sfruttare i due anni di lavoro che abbiamo alle spalle. Partendo da quelle fondamenta dobbiamo inserire i giocatori nuovi, che secondo me possono farci fare il salto di qualità. Arthur? Non deve avere una posizione fissa, bensì essere bravo ad adattarsi anche in base a come si comportano gli avversari”.