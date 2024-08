Mandragora e altri due? Così pareva, ma i due marocchini hanno cambiato i piani di Palladino

Il centrocampo è sicuramente il reparto più "bucato" dell'attuale rosa di Palladino. Con i tantissimi addii a parametro zero, sono rimasti Mandragora e il meno navigato Bianco, che alle spalle ha un anno da protagonista in Serie B. L'arrivo - un po' in sordina - di Amir Richardson però ha cambiato i piani. E non solo dell'ex Reims.

Mandragora e altri due?

Sofyan Amrabat, infatti, sembra essere stato convinto dal nuovo tecnico della Fiorentina e forse pure dalla società stessa a rimanere. Attenzione, le vie del mercato sono infinite e il marocchino ex Verona è tutt'altro che certo di riprovarci con la Viola, anche se gli indizi social del club porterebbero in quella direzione. Ma in tutto ciò, cosa ne sarà di Mandragora? Per un'estate intera, i tifosi viola hanno immaginato il centrocampo unicamente composto dall'unico superstite, dopo le partenze di Bonaventura, Duncan, Arthur e Castrovilli.

Mediana da rifondare

È vero poi, c'è ancora Barak, disposto ad arretrare di qualche decina di metri di campo pur di avere più chances a disposizione. Perché il Colpani di Palladino non si muoverà dalla trequarti. Insomma, questa è l'attuale situazione a centrocampo, con un Richardson in più, un Amrabat - che se ha voglia... - ritrovato e un Mandragora che... Solo il tempo, e le giornate di campionato, ci diranno quanto sarà integrato nel progetto palladiniano.