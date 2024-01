Il Napoli scippa un obiettivo di mercato alla Fiorentina: in dirittura l'arrivo l'affare per Mazzocchi

Non sarà Pasquale Mazzocchi il nuovo terzino destro della Fiorentina. Il giocatore della Salernitana, infatti, sarà il primo colpo di mercato del Napoli, che doveva rinforzare le fasce dopo gli infortunio di Natan e Olivera.

Il giocatore, partenopeo di nascita, voleva fortemente l'avventura all'ombra del Vesuvio ed è stato accontentato, nonostante su di lui ci fossero altri club italiani come la Fiorentina. Come riporta Sportitalia, domani potrebbe essere il giorno giusto per le visite mediche con il club di De Laurentiis. Accordo trovato per circa 3 milioni di euro.