Gilardino non sorride neanche fuori dal campo: due titolarissimi rischiano (già) di non venire a Firenze

Alberto Gilardino non sorride. Il tecnico del Genoa durante la gara odierna contro il Frosinone ha dovuto fare i conti con un problema accusato alla caviglia sinistra in avvio di secondo tempo che ha costretto il nazionale italiano Mateo Retegui a chiedere la sostituzione dopo una torsione innaturale. Ma non è finita qui.

Non solo Retegui, il Gila perde anche un altro giocatore offensivo

Non solo il deludente pari col Frosinone in casa, il Gila ha rimediato anche i problemi per il fantasista ucraino Ruslan Malinovskyi: al 62' l'ex Atalanta ha accusato un problema muscolare e fra due settimane c'è proprio la Fiorentina.

Dopo la Juventus, la sfida al Grifone

Il prossimo 15 aprile infatti il Grifone di Gilardino verrà al Franchi per la gara di ritorno del campionato, con le condizioni da valutare di due titolarissimi per l'ex attaccante della Fiorentina, in valutazione dalla stessa società viola per il futuro della panchina gigliata.