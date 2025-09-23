Ariedo Braida, storico dirigente del calcio italiano, ha parlato a Tuttomercatoweb.com e tra i vari temi ha toccato anche quello legato al momento della Fiorentina di Stefano Pioli, ancora a secco di vittorie in questo campionato e reduce dalla sconfitta interna di domenica contro il Como.

‘La squadra viola è buonissima, con un filotto di vittorie…’

"La Fiorentina di Pioli? Siamo all'inizio, a volte fai un filotto di 3 vittorie e ti rimetti in quota. Nessuno si aspettava una partenza così, ma a volte ci sono insidie anche dove pensi non ce ne siano. La Fiorentina è un po' in ritardo ma penso che recupererà perché ha una buonissima squadra".

‘Paz un giocatore di talento e magia’

“Nico Paz è fortissimo, siamo al 50% del suo potenziale. A mio avviso con la maturità raggiungerà livelli altissimi. È uno di quei giocatori che fanno parte del gruppo di calciatori di talento e magia, e sono pochi oramai".