In attesa di scoprire il risultato della Primavera, impegnata nel turno infrasettimanale contro la Cremonese proprio in questi minuti, vediamo come si stanno comportando le altre quadre del settore giovanile della Fiorentina.

Under 18 e Under 17

L'Under 18 nel weekend ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Torino e si trova attualmente al centro della classifica. Giro di boa invece per l'Under 17, che ha chiuso il girone d'andata al secondo posto, due punti dietro l'Empoli capolista. Nel fine settimana i viola hanno battuto 3-2 a domicilio il Bari, in una partita tiratissima nonostante il divario in classifica.

Under 16 e Under 15

La squadra che va meglio è l'Under 16, attualmente prima nel suo girone al pari dell'Empoli. I viola hanno mantenuto il primato grazie al successo per 5-2 sul Bari, rispondendo proprio agli azzurri che dal canto loro hanno regolato 3-1 l'Avellino. Weekend positivo anche per l'Under 15, che contro il Bari s'è imposta 1-0 balzando al terzo posto, dietro la coppia di capolista composta da Lazio e Roma.