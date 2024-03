Felipe Anderson va verso la scadenza ma la Fiorentina non lo segue più, viste le cifre in ballo...

Poteva essere un'occasione del mercato invernale, visto che il suo contratto scadrà a giugno. Invece Felipe Anderson è rimasto alla Lazio e sta ancora valutando la proposta di rinnovo di Lotito: sullo sfondo però c'è anche quella della Juventus, secondo Calciomercato.com.

La Fiorentina era stata accostata al brasiliano nei mesi scorsi ma con i 3 milioni messi sul piatto dai bianconeri per l'ingaggio è difficile restare in corsa per i viola.