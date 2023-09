UFFICIALE: Dopo i pochi giorni alla Fiorentina e il disastro a Valencia, Gattuso riparte. Ecco la sua nuova panchina

Dopo i pochissimi giorni trascorsi alla Fiorentina e un'esperienza fallimentare al Valencia, rischiando quasi la retrocessione, Gennaro Gattuso è pronto a ripartire.

L'allenatore sceglie ancora una volta l'estero per trovare la giusta avventura per rilanciare la sua carriera in panchina. Una volta deciso di esonerare Tudor al termine della scorsa stagione, il tecnico ad interim Abardonado lascia spazio a Gattuso all'Olympique Marsiglia.

