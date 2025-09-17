Il nuovo esterno della Fiorentina Tariq Lamptey si è presentato così alla stampa e ai tifosi viola: “Sono molto felice di arrivare in un campionato di alto livello come quello italiano. Spero di mettere la mia velocità al servizio della squadra, abbiamo grandi giocatori e non vedo l'ora di lottare per gli obiettivi che abbiamo. I tifosi mi hanno accolto con grande calore, sono grato alla Fiorentina e non vedo l'ora di tornare in campo”.

Poi ha aggiunto: “Sono un giocatore flessibile, posso giocare in vari ruoli e mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra. Giocherò ovunque mi chieda il mister, ovviamente a destra mi sento a mio agio”.

Sulla scelta della Serie A: “Ho giocato tanto in Premier ma credo che giocare per un club storico come la Fiorentina fosse un passo avanti necessario per me. La società mi ha illustrato il progetto e mi ha conquistato subito, mi sto concentrando sul rispondere a cosa mi viene chiesto. Il mio idolo è sempre stato Dani Alves, oltre a Ronaldinho seppur giocasse in un ruolo diverso”.